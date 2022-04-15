Россияне передислоцируют войска на изюмское направление: область готова к обороне

Оккупанты пытаются увеличить свое присутствие на Донбассе.

Сейчас российская армия постепенно передислоцирует свои войска на изюмское направление через Купянск, но ВСУ готовы к обороне.

Об этом в интервью РБК. Украина сказал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты пытаются увеличить свое присутствие на Донбассе, чтобы "отрезать" линию ООС.

"Часть войск, отошедшая от киевского, черниговского и сумского направления, не в полном своем боевом составе. Однако они проходят ротацию на территории РФ. Дальше мы прогнозируем, что они либо пойдут напрямую с севера к нам. Или пойдут на восток через изюмское направление для того, чтобы увеличить свое военное присутствие в Донецкой и Луганской областях", — рассказал он.

Захватчики страны-агрессора местами готовят фортификационные сооружения. Синегубов говорит, что это происходит не набегом, как в начале войны.

"ВСУ значительно укрепили свои позиции, укрепили личный состав и вооружение. Не умаляем своего военного присутствия на обороне Харькова и тех фронтах, где мы уже выстояли. Мы готовы к обороне на любом направлении — к ударам с севера, с северо-востока или же из изюмского направления, где сейчас идет активная боевая фаза", — подчеркнул он.

Как сообщалось, Российская Федерация проиграла битву за город Харьков, которую начала в войне против Украины 24 февраля, считает глава ОГА. По словам Синегубова, если оккупанты государства-террориста все-таки решат штурмовать Харьков, то им нужно привести значительно больше войск, чем те, которые находятся на месте. Впрочем, "собрать такое количество им будет крайне непросто".

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