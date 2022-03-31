Россияне перегруппируются на Донецком направлении, на станцию Ровеньки прибывают эшелоны с техникой – Генштаб

Россияне перегруппируются на Донецком направлении, на станцию Ровеньки прибывают эшелоны с техникой – Генштаб

Армия российских захватчиков наносит авиаудары с использованием самолетов оперативно-тактической авиации.

На железную станцию Ровеньки, которую контролируют боевики самопровозглашенной "ЛНР", прибывают эшелоны с российским вооружением и техникой.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба Вооруженных сил Украины в четверг, 31 марта.

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Отмечается, что российские оккупанты усиливают группировки на Донецком направлении. Кроме того, войска Российской Федерации сосредотачивают основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежного, а также захвате города Мариуполь.

Армия российских захватчиков наносит авиаудары с применением самолетов оперативно-тактической авиации по войскам и объектам в районах Лисичанска, Рубежного, Попасной, Кременной.

Напомним, в утренней сводке Генштаба сообщалось, что ВСУ успешно сдерживают оккупантов по всем направлениям. Кроме того, Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки, 30 марта, были поражены семь воздушных целей – четыре самолета, БПЛА и две крылатые ракеты. "Украинская вивиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага.

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