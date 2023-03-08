Россияне перекидывают через Мариуполь танки новейшей модификации на Угледарское направление

В последние дни оккупанты активно переправляют военную технику через Мариуполь на Донетчине.

Российские захватчики в течение последних трех дней круглосуточно перекидывают через временно оккупированный Мариуполь большое количество техники, боекомплектов и военного состава. Оккупанты используют Мариуполь и Мариупольский район как логистическую базу.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты для своей безопасности выключают в городе мобильную связь.

"Враг уже тянет не какой-то хлам, мы видим танки новейших модификаций Т-80, Т-72. Два дня назад через город было перевезено по меньшей мере 14 таких танков. На следующий день мы зафиксировали около 10 таких танков. Еще было большое движение ночью. Скорее всего противник перекидывает эту технику на Угледарское направление", — отметил Андрющенко.

Напомним, ранее Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты через Мариуполь перекидывают большое количество техники и личного состава в сторону Мангуша и Бердянска Запорожской области.

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