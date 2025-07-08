Россияне перекидывают войска на Сумщину: что задумал враг

Российская армия. / © Associated Press

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Армия РФ концентрирует основное внимание в Сумской области. На этом участке фронта ВСУ не только остановили наступление захватчиков, но и перешли в контратаку.

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДOM.

По его словам, в Запорожской области наступление россиян носит тактический характер. Это направление для них не основное – чего не скажешь о Сумской области.

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Попович прокомментировал заявление руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко о том, что Россия перебрасывает живую силой из Запорожского направления через Мариуполь и вероятность того, что они окажутся на Сумщине.

"Перед армией РФ стоит задача создать [на Сумском направлении] "буферную зону", подойти к Сумам, взять их под огневой контроль. Эта задача по мере наших контратак удаляется. Им нужно выровнять ситуацию, поэтому они туда опрокидывают подкрепление. Мы переходим к контратак, ставим под угрозу выполнение задач противника". объяснил аналитик.

Напомним, военный эксперт Павел Лакийчук сообщил, что РФ активизировала штурмы в Запорожском направлении. Захватчики сосредоточились в районе Каменского. Они стремятся вернуться на позиции, которые они потеряли во время контрнаступления ВСУ в 2023 году.