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Россияне перекидывают железной дорогой в Беларусь эшелоны ЗРК "Тор-М2"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
8054
Время на прочтение
1 мин
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Россияне перекидывают железной дорогой в Беларусь эшелоны ЗРК "Тор-М2"

Фото: Скриншот

Российские оккупанты перебросили в Беларусь не менее 15 ЗРК "Тор-М2".

Россияне, использующие территорию Беларуси для войны против Украины, перебросили туда по меньшей мере 15 ракетных комплексов "Тор-М2".

Об этом пишет телеграмм-канал "Белорусский Гаюн".

Как отмечается, Россия перекинула в Беларусь большой эшелон с военной техникой. В частности, речь идет о не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники.

Эшелон отправился из Краснодарского края по железной дороге 25 ноября. 28 числа он был замечен в Витебской области Беларуси. Пунктом назначения данного эшелона является железнодорожная станция Лесная – Барановичский район, Брестская область.

Там также добавили, что это не последний военный эшелон из ЗРК “Тор-М2”, которые перебрасывают в Беларусь.

Напомним, что, по мнению экспертов, мобилизованных россиян в Белоруссию завозили эшелонами, а ныне оттуда вывозят в экстренном порядке самолетами.

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Дата публикации
Просмотры
8054
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