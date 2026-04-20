ВСУ держат фронт

За последние два дня российские войска провели штурмы по всей линии фронта. Захватчики задействовали технику на направлениях, не приоритетных для Москвы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Российские войска за последние 48 часов совершили четыре механизированных и моторизованных штурма размером взвод или меньше по всему театру военных действий», — отметили аналитики.

В частности, моторизованный штурм с использованием нескольких транспортных средств «Урал» и по меньшей мере шести мотоциклов фиксировался 18 апреля восточнее Святопетровки в Запорожье.

19 апреля оккупанты провели механизированный штурм размером примерно взвод вблизи Кучерова, Курская область, РФ (юго-восточнее Глушкового).

ISW не выявила доказательств того, что эти штурмы привели к тактически значительным победам, и три из четырех штурмов, похоже, не вышли за пределы текущей оцененной линии столкновения.

«Эти российские механизированные и моторизованные штурмы, возможно, были разведывательными миссиями с использованием сил, направленными на исследование, выявление или проверку украинских позиций и оборонных сооружений перед будущими наземными штурмами», — добавили эксперты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того чтобы Россия могла пойти в большое наступление на фронте, ей придется провести мобилизацию.

«Для чего делать мобилизацию такую большую? Вариант А — для того, чтобы повторить наступление, большое наступление на Украину. Вариант Б — для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил», — сказал он.