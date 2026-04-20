Россияне переключились на второстепенные направления — в ISW объяснили замысел оккупантов
Эксперты не исключают, что враг проводит разведывательные операции перед грядущими наступлениями.
За последние два дня российские войска провели штурмы по всей линии фронта. Захватчики задействовали технику на направлениях, не приоритетных для Москвы.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
«Российские войска за последние 48 часов совершили четыре механизированных и моторизованных штурма размером взвод или меньше по всему театру военных действий», — отметили аналитики.
В частности, моторизованный штурм с использованием нескольких транспортных средств «Урал» и по меньшей мере шести мотоциклов фиксировался 18 апреля восточнее Святопетровки в Запорожье.
19 апреля оккупанты провели механизированный штурм размером примерно взвод вблизи Кучерова, Курская область, РФ (юго-восточнее Глушкового).
ISW не выявила доказательств того, что эти штурмы привели к тактически значительным победам, и три из четырех штурмов, похоже, не вышли за пределы текущей оцененной линии столкновения.
«Эти российские механизированные и моторизованные штурмы, возможно, были разведывательными миссиями с использованием сил, направленными на исследование, выявление или проверку украинских позиций и оборонных сооружений перед будущими наземными штурмами», — добавили эксперты.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того чтобы Россия могла пойти в большое наступление на фронте, ей придется провести мобилизацию.
«Для чего делать мобилизацию такую большую? Вариант А — для того, чтобы повторить наступление, большое наступление на Украину. Вариант Б — для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил», — сказал он.