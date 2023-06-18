Россияне перекрутили цифры: Арестович рассказал подробности о требованиях РФ на переговорах в Стамбуле

В ходе переговоров украинской и российской делегации в марте 2022 года среди требований российских захватчиков было сокращение украинской армии в рамках так называемой "демилитаризации".

Пропагандистские ресурсы РФ опубликовали список требований Кремля к Украине, которые были озвучены на проходивших в марте 2022 года в Стамбуле переговорах после начала полномасштабного вторжения. Согласно документу, оккупанты требовали от Украины существенно сократить численность военной техники и личного состава ВСУ.

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным уточнил, какие требования выдвигала делегация РФ на переговорах в Беларуси и Турции в прошлом году.

"Я принимал непосредственное участие в переговорах с Россией и обсуждал все эти цифры. Обсуждал так, что они попросили Беларусь завести на меня уголовное дело и под этим видом удалили меня из переговорной группы, но я все равно принимал в ней участие", — отметил он. .

По его словам, тогда речь не шла об ограничении численности ВСУ до 85 тыс., российская сторона предлагала 45 тыс.

"Мы им объявнили, что 250 тыс. - это нижнее, на что вы можете надеяться. А численность вооруженных сил перед войной как раз и была 250 тыс. Ни к чему мы не пришли, это был один из неурегулированных пунктов, который предлагалось обсудить в Стамбуле. В Стамбуле его не урегулировали, он остался открытым вопросом.

Поэтому их наглое вранье, которое призвано что-то раскачать – это детский сад. Рассчитано на то, что будут говорить - "они же собирались, они мысленно согласились с таким тяжким уроном безопасности", – объяснил Арестович.

Как добавил экс-советник ОП, россияне сначала зашли из козырей, однако постепенно у них проваливалось все и они стали скромнее.

"Они выводили войска, сняли претензию про русский язык, про что-то еще, про культуру. Там было все в нашу пользу. Один из немногих вопросов был по численности Вооруженных сил, сокращения вооружений", — резюмировал Арестович.

Напомним, по данным разведки Британии, войска РФ понесут наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут.

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