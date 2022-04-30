Россияне перемещают отдельные подразделения до Изюма и безуспешно пытаются захватить Рубежное — Генштаб

Россияне перемещают отдельные подразделения до Изюма и безуспешно пытаются захватить Рубежное — Генштаб

Начались шестьдесят шестые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Армия Российской Федерации наносит авиационных, ракетных ударов и артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории государства, позиций украинских войск вдоль линии столкновения и в приграничных районах.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 30 апреля.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

На Северском направлении подразделения врага осуществили обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово

На Слобожанском направлении противник удерживает занятые позиции и наносит огневое поражение подразделениям ВСУ. В целях усиления группировки враг перемещает отдельные подразделения из Белгородской области в район города Изюм.

Оккупанты пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое. Впрочем, успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск в Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства ПВО.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском направлении: в районах населённых пунктов Ямполь, Озерное, Лиман. На Северодонецком направлении пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском – в направлении Калиново и Попасна. На Кураховском – Оленевка и Новомихайловка. Удачи нет, боевые действия продолжаются

В Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций ВСУ, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов

Отмечается, что за сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 14 атак врага, уничтожены 11 танков, 7 артсистем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, могут прекратиться, если государство-агрессор продолжит свои зверства. Он отметил, что российские военные совершают одно и то же зверство на разных территориях Украины.

Читайте также: