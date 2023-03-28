"Россияне перемещают резервы": Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе

По словам мэра города, сейчас в Мариуполе размещено меньше техники, чем раньше.

На сегодняшний день оккупанты в Мариуполе прежде всего пытаются обезопасить свои системы ПВО.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Петр Андрющенко, передает 24 канал.

По его словам, после многочисленного "хлопка" там враг чувствую себя очень неуверенно.

"Оккупанты в Мариуполе перемещают резервы Крутятся вокруг города, такое ощущение, что они чего-то ждут и потому не знают, куда сейчас подвинуть свои резервы", — рассказывает Андрющенко.

По его мнению, такая суета россиян может быть связана с изменением руководства окупантов и с ожиданием украинского контрнаступления.

"Даже по границе Запорожской и Донецкой областей в районе Розовки, там, где раньше не было ничего, враг начал срочно строить линии обороны. Сейчас кафиры в Мариуполе прежде всего пытаются обезопасить свои системы ПВО. После подрывов, громких фиксаций их перемещения, по всей видимости, что они двигают свою противовоздушную оборону с места на место, чтобы скрыть", — подчеркнул говорящий.

Андрющенко добавил, что раньше в Мариуполь двигались танки из Новоазовска, теперь движение прекратилось. Речь идет о модернизированных танках Т-72, Т-80, ВСУ отслеживает их и знает, где они находятся.

"Сейчас в Мариуполе размещено меньше техники, чем было до этого. Преимущественно наблюдается движение топливозаправщиков, грузовиков с боекомплектами. Ищем где они ее швартуют и ищем как, когда и где они заходили в Мариупольский порт. Подытоживая можно сказать, что они готовят порт как военный" базу, – резюмировал спикер.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал имя того, кто отдавал приказы о бомбардировке драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе.