Россияне перемещают штурмовые группы в Запорожскую область: есть ли угроза нового наступления

В частности, враг хочет установить контроль над логистическими путями.

Армия РФ перемещает на передовые позиции на юге Запорожской области подготовленные штурмовые группы. Враг может от планировать штурмы на юге региона.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире "Суспільне.Студія".

По его словам, на Ореховском направлении русские военные проводят разведку и готовят штурмовые группы. Захватчики стремятся стереть так называемое "Работинское выступление", захватившее ВСУ во время контрнаступления. Целью оккупантов является продвижение в Орехово для контроля над логистическими путями между Запорожьем и востоком Украины.

Украинские военные также имеют успехи. В частности, берут пленных и наносят мощные удары по оккупантам.

"Военные ГУР и оперативная группировка войск "Таврия" обнаружили скопление военных — Псковских десантников в Запорожской области и был нанесен ракетный удар. Армия РФ понесла потери в живой силе и технике", — рассказал Волошин.

Российская армия также активизировалась на Гуляйпольском и Времивском направлениях. Враг стремится взять под контроль важные логистические пути, а также прорвать позиции сил обороны Украины на север в направлении Ровнополья и Великой Новоселки.

Как сообщалось, военный эксперт Михаил Жирохов оценил шансы россиян на штурм Запорожской области. После неудачного наступления 2023 года в Запорожском направлении выстроена довольно мощная вторая линия обороны, вторая линия фортификаций.

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