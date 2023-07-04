Россияне переоборудовали детские лагеря в военные госпитали на оккупированной Луганщине: подробности

Случаи известны в Макарово и Лимане.

Военные кафиры переоборудовают детские оздоровительные лагеря на военные госпитали на временно захваченных территориях Луганской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

В населенном пункте Макарово на территории детского оздоровительного лагеря российская армия обустроила военный госпиталь, где находится более 100 раненых оккупантов. На территории лагеря есть российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости расположены жилые дома местных жителей, отмечают в Генштабе.

Подобная ситуация возникла в Лимане Луганской области. В городе российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Елка". Там на лечении также находятся более 100 раненых россиян, воюющих в Украине.

Как сообщалось, на оккупированной территории Херсонской области военные Российской Федерации прикрываются местными жителями как "живым щитом". Известно, что военное командование расселяет военнослужащих в частных домах, где живут гражданские люди.

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