Россияне перепрыгивают трупы своих же: украинский военный о заявлении Пригожина по контрнаступлению ВСУ

По мнению военного, пока нельзя говорить о начале контрнаступательных действий на Бахмутском направлении.

Под Бахмутом и в самом городе некоторых частях фронта украинские военные отбивают свои территории, но о контрнаступлении говорить еще рано.

Об этом "24 каналу" заявил командир роты из состава батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай, комментируя заявление главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, что украинские Силы обороны якобы пошли в контрнаступление.

По словам бойца, ситуация в Бахмуте на линии фронта постоянно меняется. Пока нельзя сказать, что со стороны России есть определенные преимущества или победы.

"Нельзя сказать, что они зашли, выбив украинских защитников. Они просто вошли в разрушенный город", — говорит Евгений Оропай.

Он пояснил, что очень часто россияне выпускают по одному зданию, которое занимают украинские защитники, по 20 снарядов. И когда от него остаются только руины, нашим военным ничего не остается, как отступить на несколько метров назад.

Нацгваридеец подчеркнул, что россияне положили в Бахмуте прото невероятное количество своих военных и техники.

"До нового года они посадку заваливали своими труппами и чтобы военному России можно было пройти, ему нужно просто перепрыгивать этих собак, которые мы похоронили на той земле. Их было настолько много, что их невозможно было даже эвакуировать", – рассказал боец.

По его мнению, пока нельзя говорить о начале контрнаступательных действий на Бахмутском направлении.

"Наступление – это очень страшно и все украинцы должны понимать, что наступление – это о потерях, о немаленьких потерях", – подытожил Оропай.

Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. Также Пригожин запугивает командование РФ вывести своих "вагнеровцев" из Бахмута.

Напомним, что россиянам велели захватить Бахмут до 9 мая. Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, удастся ли им это сделать.

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