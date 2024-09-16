Россияне перепутали и открыли огонь по собственным подразделениям в Волчанске — есть потери

Российские военные в Волчанске Харьковской области открыли огонь по собственным подразделениям из реактивных систем залпового огня. Оккупанты понесли потери.

Об этом сообщает ОТУ "Харьков".

"В Волчанске противник в вечернее время в северной части города предпринял попытку доставки личного состава с применением автомобильной техники, которая в результате огневого поражения была уничтожена. Применил РСЗО по районам, прилегающим к Агрегатному заводу, чем нанес урон собственным подразделениям. Проводит меры эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения", — говорится в сообщении.

В ОТУ добавляют, что в районе населенного пункта Глубокое противник совершает единичное перемещение личного состава, чтобы пополнить некомплект на передовых позициях. Проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения. Пытается найти новые маршруты для осуществления мер логистического обеспечения.

А недалеко от Лукьянцев наращивает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения. В районе населенного пункта Тихе провел заведение личного состава на передовые позиции, основное внимание было сосредоточено на осуществлении воздушной разведки с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, россияне усилили на Донецком направлении артобстрелы и удары дронами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 16 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: