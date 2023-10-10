Россияне перепутали собственный танк Т-90 с израильской "Меркавой" и надругались над своими погибшими вояками

По сети ходят фото якобы разбитого террористами израильского танка "Меркава". Однако на самом деле это российский Т-90, уничтоженный в Украине.

Россияне заявили, что якобы террористы из ХАМАС превратили в мусор израильский танк "Меркава" во время нападения на Израиль. Такие сообщения распространяются в соцсетях с видео подбитого танка. Однако он на самом деле оказался российским Т-90.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций.

"Картинка, иллюстрирующая сообщения, — это скриншот с видео командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского, показавшего момент уничтожения российского современного танка Т-90 воинами роты ПТРК из 66-й ОМБр на Лиманском направлении", — сообщают в ЦСК со ссылкой на проект "Без брехні".

Фейк распространяют на арабском и английском языках, но и русские пропагандисты не прошли мимо. Так, "военкор" Руденко написал, что "лучшие" израильские танки бойцы ХАМАС легко палят украинским оружием".

Скриншот поста так называемого военкора Руденко в Telegram. Сейчас он удалён.

"Таким образом, он пытался не только унизить Израиль, но и распространить нарратив о передаче Украиной западного оружия террористам", — добавили в Центре.

Напомним, у руководителя ГУР Кирилла Буданова разоблачили план российских пропагандистов относительно продажи западного оружия террористам ХАМАС.

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