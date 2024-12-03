Россияне пересаживаются с бронированных машин на грузовики: в Forbes назвали причину

Российские войска в Курской области понесли катастрофические потери в тяжелой технике, что заставило их пересаживаться с бронированных танков и БМП на новые грузовики.

Об этом сообщил аналитик Forbes Дэвида Акса.

С 6 августа по 26 ноября россияне потеряли 364 единицы техники, в основном танки, БМП и грузовики. Учитывая масштабы потерь, это может являться только началом, поскольку РФ пытается заменить бронированные машины новыми, менее защищенными транспортными средствами.

"По прогнозам украинского разведчика Kriegsforscher, гусеничных машин будет меньше, а колесных — больше. Это может означать уменьшение количества танков, боевых машин БМП и БМД и бронированных тягачей МТ-ЛБ. Это может означать увеличение количества бронированных грузовиков "Тигр" и "Тайфун". Колесные боевые машины БТР-82 уже поступают на передовую в большем количестве", — говорится в материале.

Запасы подержанных машин в России постепенно иссякают, и негативное влияние международных санкций на производство новой техники становится все более заметным. Однако российские заводы нашли выход, адаптируясь к ситуации: они начали производить более простые колесные машины, заменив более сложные гусеничные модели.

По словам Акса, плохая новость для ВСУ в Курской области состоит в том, что российская армия не будет ограничена в технике, однако есть и положительный аспект.

"Хорошая новость заключается в том, что новые российские машины менее мощные, чем старые, которые они заменяют. Одна из причин, по которой новый грузовик "Тигр" весит всего восемь тонн — вдвое меньше, чем старая БМП-2, — заключается в том, что "Тигр" имеет на треть меньше брони, чем БМП-2. Не менее тревожным для российских войск является то, что гусеничная БМП-2 гораздо более мобильна в грязи, слякоти и снегу, чем любой грузовик. Грузовики будут вынуждены придерживаться немногочисленных дорог, что сделает их передвижение предсказуемым для украинских операторов беспилотников и артиллеристов", — заявил Акс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему для Путина такое важное наступление на Курщине.

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