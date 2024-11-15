Россияне пересекли границу на Черниговщине: новое вторжение или вражеская ИПСО

Российские СМИ активно распространяли свою информацию о том, что 15 ноября им удалось пересечь границу с Черниговской областью. Однако в Генштабе ВСУ и Госпогранслужбе не подтвердили такую информацию. Также опроверг такую информацию руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

О том действительно ли было это вторжение или только имитация нападения от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) – читайте в материале ТСН.ua.

Оккупанты на Черниговщине

Россияне активно говорили в соцсетях о том, что им удалось пересечь границу на Черниговщине, в частности у сел Муравьи и Гремяч Новгород-Северской общины установили триколоры.

Представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "УП" подчеркнул, что угроза от российских ДРГ никуда не исчезла, в том числе и на Черниговщине. Он отметил, что активность диверсантов в последнее время существенно снизилась, однако Россия продолжает использовать диверсионные группы для психологического воздействия.

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"Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в Гремяч не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, ", — добавил представитель ГНСУ.

По словам Демченко, территория, где от границы действовала ДРГ, фактически отграничена реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает. В частности, частые подтопления делают невозможным обустройство надлежащих фортификационных укреплений.

"В настоящее время на этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы. Поэтому не стоит подвергаться информационно-психологическому влиянию противника. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов", — отметил спикер ГНСУ.

Россияне не перешли разрушенный мост от границы

В своем Telegram-канале, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что информация о "закате дрг в село Гремяч, Черниговской области" с российскими флагами неправдива.

Для опровержения сообщений в РосСМИ Коваленко привел несколько аргументов:

во-первых, россияне не перешли разрушенный мост от границы, поэтому с самого начала информация является ложью;

во-вторых, в июне была очень похожая история была с Рыжевкой на Сумщине: "кто-то где-то появился, снял флаг и скрылся", — заметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО

Он также добавил, что никакой угрозы вторжения на Черниговщину нет, только угроза ДРГ.

ДРГ в Черниговской области – фейковая победа россиян

Сообщая о начале «неизвестной операции» в Черниговской области, оккупанты пытаются сеять панику среди украинцев. В частности, россияне распространяют ложные сведения, что ВСУ деморализованы и убегают, сообщает DeepState в Telegram.

Как отметили в ГНСУ после уничтожения моста возле Гремяча, села Муравьи, Новоселовка и Колосс стали отрезаны реками Десна и Судость. Однако местных жителей там нет.

Очевидно, что создание наблюдательных пунктов в этой ситуации нецелесообразно для ВСУ, ведь будут просто погибшие или пропавшие без вести. Соответственно, защищать данный полуостров смысла нет. Однако российские захватчики зашли на пустую территорию и объявили о большой "победе".

"Еще они умудрились сходить к уничтоженному мосту (это было со стороны полуострова) и поставить еще там свою тряпку", – говорится в сообщении.

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Такие действия враг использует только для того, чтобы создать панику среди людей, которые не пользуются картами и смотрят только новости.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что россияне хотят ударить по инфраструктуре, для этого им нужны репетиции обстрелов.

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