Россияне пересекли границу на Черниговщине: новое вторжение или вражеская ИПСО

Оккупанты заявили об установке триколора на новых захваченных территориях Украины
Российские СМИ активно распространяли свою информацию о том, что 15 ноября им удалось пересечь границу с Черниговской областью. Однако в Генштабе ВСУ и Госпогранслужбе не подтвердили такую информацию. Также опроверг такую информацию руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
О том действительно ли было это вторжение или только имитация нападения от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) – читайте в материале ТСН.ua.
Оккупанты на Черниговщине
Россияне активно говорили в соцсетях о том, что им удалось пересечь границу на Черниговщине, в частности у сел Муравьи и Гремяч Новгород-Северской общины установили триколоры.
Представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "УП" подчеркнул, что угроза от российских ДРГ никуда не исчезла, в том числе и на Черниговщине. Он отметил, что активность диверсантов в последнее время существенно снизилась, однако Россия продолжает использовать диверсионные группы для психологического воздействия.
"Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в Гремяч не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, ", — добавил представитель ГНСУ.
По словам Демченко, территория, где от границы действовала ДРГ, фактически отграничена реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает. В частности, частые подтопления делают невозможным обустройство надлежащих фортификационных укреплений.
"В настоящее время на этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы. Поэтому не стоит подвергаться информационно-психологическому влиянию противника. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов", — отметил спикер ГНСУ.
Россияне не перешли разрушенный мост от границы
В своем Telegram-канале, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что информация о "закате дрг в село Гремяч, Черниговской области" с российскими флагами неправдива.
Для опровержения сообщений в РосСМИ Коваленко привел несколько аргументов:
- во-первых, россияне не перешли разрушенный мост от границы, поэтому с самого начала информация является ложью;
- во-вторых, в июне была очень похожая история была с Рыжевкой на Сумщине: "кто-то где-то появился, снял флаг и скрылся", — заметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО
Он также добавил, что никакой угрозы вторжения на Черниговщину нет, только угроза ДРГ.
ДРГ в Черниговской области – фейковая победа россиян
Сообщая о начале «неизвестной операции» в Черниговской области, оккупанты пытаются сеять панику среди украинцев. В частности, россияне распространяют ложные сведения, что ВСУ деморализованы и убегают, сообщает DeepState в Telegram.
Как отметили в ГНСУ после уничтожения моста возле Гремяча, села Муравьи, Новоселовка и Колосс стали отрезаны реками Десна и Судость. Однако местных жителей там нет.
Очевидно, что создание наблюдательных пунктов в этой ситуации нецелесообразно для ВСУ, ведь будут просто погибшие или пропавшие без вести. Соответственно, защищать данный полуостров смысла нет. Однако российские захватчики зашли на пустую территорию и объявили о большой "победе".
"Еще они умудрились сходить к уничтоженному мосту (это было со стороны полуострова) и поставить еще там свою тряпку", – говорится в сообщении.
Такие действия враг использует только для того, чтобы создать панику среди людей, которые не пользуются картами и смотрят только новости.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что россияне хотят ударить по инфраструктуре, для этого им нужны репетиции обстрелов.
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