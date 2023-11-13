Россияне перешли в наступление: офицер ВСУ предупредил о новой тактике оккупантов на Бахмутском направлении

Российские кафиры активно пытаются провести атаки на позиции Сил обороны Украины в районе Бахмута в течение последней недели. Ситуация остается напряженной.

Об этом сообщил в эфире телеканала FREEDOM заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

Ситуация на Бахмутском направлении

“К сожалению, ситуация очень напряженная, противник пытается атаковать уже несколько дней. У него подошли свежие силы. И новые подразделения, и старые получили подкрепление в личном составе», – рассказал военный.

Также наблюдаем, что динамика уменьшения количества боеприпасов у противника сейчас прекратилась, он явно получил новые боеприпасы и значительно усилил обстрелы наших позиций, а также ближних тылов, — отметил Алексей Тарасенко.

Что в районе Клещиевки

Несколько дней назад противник атаковал силами доштурмовой роты на Клищиевском направлении, говорит военный: "Дошло даже до железнодорожного полотна, но противник был отброшен на прежние позиции".

Враг пытается новыми силами продвинуться в этом направлении, вернуть прежние позиции, отметил он.

“Очевидно, что для противника существенно само название “Клещиевка”, как и названия других освобожденных населенных пунктов. Для них не столько важна, по моему мнению, территория, сколько "бренд" в их новостях, что они вернули один из населенных пунктов. Этого, конечно, сейчас не будет. У врага нет существенных успехов на нашем направлении”, — отметил Алексей Тарасенко.

Армия РФ подтянула резервы в Бахмут

Военный рассказал, что наблюдаются изменения в тактике противника. По его словам, на передовую прибыли лица без опыта боевых действий, поскольку динамика перемещений из единичных и небольших групп переросла в более масштабные перемещения — в отделения и большие формирования.

Военный делает вывод, что возможно, это военный контингент, прошедший тренировку на полигонах, и сейчас, завершив обучение, отправился на передовую.

Напомним, кафиры сменили тактику под Бахмутом и штурмуют живой силой. Как складывается ситуация в самой горячей точке фронта – в материале ТСН.ua.

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