Россияне переводят моряков и ракетчиков в пехоту – разведка о нехватке людей в оккупационной армии

Оккупанты предлагают своим ракетчикам становиться пехотой, чтобы взять участие в войне против Украины, однако желающих почти нет.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С целью доукомплектования привлекаемых к вооруженной агрессии против Украины подразделений, в подразделениях ракетных войск стратегического назначения проводится набор личного состава, который добровольно изъявит желание принять участие в войне против Украины. По состоянию на 22 августа такое желание выразил лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава", – говорится в сообщении.

Также оккупационная армия пытается привлечь к войне морскую пехоту, что приводит к потере ими способностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций.

"В результате боевого применения в качестве мотострелковых подразделений они несут значительные потери в личном составе. Среди них — большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье. А доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), которые перед отправкой в зону боевых действий проходят только базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно снижает боеспособность подразделений", — говорится в сообщении.

Напомним, Жданов рассказал, какими ракетами Россия обстреливает Украину.

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