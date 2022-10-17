Россияне перевозят военную технику паромной переправой через Керченский пролив

Это одна из причин больших очередей на переправу.

На паромной переправе через Керченский пролив во временно оккупированном Крыму образовалась огромная очередь, поскольку россияне пытаются перекидывать военную технику через нее.

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Денис Чистиков.

"Всем уже известно, какие очереди на переправу через Керченский пролив. А образуются они в том числе и потому, что паромы перевозят, в первую очередь, российскую военную технику. То есть как только военная техника прибывает со стороны РФ, вся очередь останавливается и ждет. Это вызывает недовольство водителей грузовиков, местного населения. И если россияне не наладят движение эшелонов по железной дороге, очереди на переправе будут еще больше", — отметил он.

Также, по его словам, теперь людям советуют пользоваться так называемым сухопутным маршрутом, который проходит через оккупированные территории Херсонской, Запорожской областей. Однако крымчане боятся ездить этим путем.

"Оккупанты уверяют, что этот маршрут безопасен, и мы прекрасно понимаем, что рядом — линия столкновения, идут боевые действия, поэтому гарантировать безопасность не может никто. Первую колонну они, видимо, будут показательно сопровождать, и она как-то сможет проехать, а потом все пустят на самотек и будет трудно проконтролировать, функционирует ли этот путь", — отметил он.

Взрыв на Крымском мосту

В субботу, 8 октября, около 6 часов утра на Крымском мосту раздался взрыв.

Впоследствии СМИ РФ сообщили о пяти погибших в результате взрыва.

Впоследствии стало известно, что при взрыве на Крымском мосту погиб судья, слушавший дело против дочери Кадырова.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил по всей Украине.

В Минобороны Украины подтвердили, что после взрыва на Крымском мосту российские захватчики на юге не могут получить необходимое обеспечение.

Политический эксперт Дмитрий Васильев подчеркнул, что подрыв Крымского моста – работа российских спецслужб. Его могли уничтожить каким-нибудь плавсредством снизу.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что к взрыву на Крымском мосту причастны силовые структуры России, между которыми сейчас идут разборки.

По данным британской разведки, из-за подрыва Крымского моста Россия увеличивает материально-технические поставки через Мариуполь.

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