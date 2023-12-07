Россияне планируют начать новое наступление: Андрющенко рассказал, куда они стягивают большие силы

Российские оккупанты начали стягивать в направлении Угледара большие резервы. Перебрасывают они их из Запорожской или Херсонской областей и частично — из России.

Об этом в рамках телеканала "Эспрессо" сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

“Враг перемещает военную технику по полям, и это довольно необычно. Такие действия мы связываем с тем, что таким образом оккупанты опрокидывают технику, которая была на ремонте в Новоазовском районе, там хватает ремонтных баз. Сегодня в Мариуполе видели очередную колонну с танками и БМП, которая через центр города проехала на тягачах. Такое впечатление, что россияне накапливают силы в районе Марьинка – Угледар, чтобы именно там создать еще одну точку наступления и возобновление боевых действий”, – подчеркнул Петр Андрющенко.

Он также добавил, что оккупанты остановили строительство железной дороги в районе поселка Гранитное, расположенного неподалеку от Угледара.

"Учитывая, что таких активных боевых действий, как у Авдеевки, пока нет на Угледаре, но видя активную подготовку со стороны захватчиков, вполне можно ожидать, что в ближайшее время мы снова услышим об Угледаре, с точки зрения наступления россиян", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе бездомные животные массово нападают на местных жителей.

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