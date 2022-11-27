"Россияне планируют новые теракты": в Раде предупредили украинцев об очень тяжелой неделе

Каждому из украинцев стоит дополнительно позаботиться о себе и своих семьях.

Российские оккупационные войска могут устроить новые обстрелы объектов энергетики Украины в течение следующей недели.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

"Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики. Экстренные службы и органы власти прорабатывают разные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать. Мы готовимся. Военные готовятся", – написал он.

Нардеп в очередной раз призвал каждого из граждан дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Необходимо произвести запас воды, пищи длительного хранения, зарядить телефоны и павербанки. Арахамия также советует заранее узнать, где ближайший "Пункт Несокрушимости".

"Мы обязательно выстоим, победим и заставим россию за все заплатить", — подытожил он.

Как свидетельствуют данные пограничной службы Польши, паники среди украинцев из-за потенциального риска блекаута нет и, несмотря на российские бомбардировки гражданской инфраструктуры, отсутствие электроэнергии украинцы массово не выезжают за границу.

Между тем, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предупредил, что Россия после одного из самых массированных обстрелов 23 ноября снова может атаковать Украину через две недели. Он пояснил, что в эти две недели входит снятие Россией ракет с хранения, обслуживания, логистики, а также производства.

В то же время власти Киева уже готовятся к блекауту, который может произойти в результате атак РФ, и призывает каждого из жителей столицы сделать дома запасы технической и питьевой воды, продуктов питания, теплых вещей. Кроме того, он советует киевлянам по возможности договориться с друзьями или знакомыми, живущими в пригороде столицы, на случай блекаута определенное время провести там.

В то же время, в случае блекаута эвакуации в Киеве не предполагается.

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