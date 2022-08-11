Россияне планируют привлекать устаревшие бомбардировщики Су-24М — Генштаб

Российские оккупанты, потерявшие на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму практически десяток истребителей, планируют привлекать устаревшие бомбардировщики Су — 24М.

Россияне планируют привлекать устаревшие бомбардировщики Су-24М, поскольку в Украине потеряли две эскадрильи новейших Су-35.

Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

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За последнюю неделю силы ПВО Украины уничтожили 27 российских воздушных целей. Теперь российские оккупанты планируют достать со складов устаревшие бомбардировщики Су — 24М, которые в течение 2005 — 2018 годов были выведены из боевого состава РФ.

“Самолеты Су-35 показали низкий уровень живучести. За время полномасштабной агрессии, оккупанты потеряли две эскадрильи таких самолетов, это около 24 единиц”, – подчеркнул бригадный генерал Алексей Громов.

Напомним, что на Донбассе сейчас разворачивается большая игра, выиграть в которой у Украины есть все шансы.

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