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Россияне планируют привлекать устаревшие бомбардировщики Су-24М — Генштаб

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Россияне планируют привлекать устаревшие бомбардировщики Су-24М — Генштаб

Фото: Getty Images

Российские оккупанты, потерявшие на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму практически десяток истребителей, планируют привлекать устаревшие бомбардировщики Су — 24М.

Россияне планируют привлекать устаревшие бомбардировщики Су-24М, поскольку в Украине потеряли две эскадрильи новейших Су-35.

Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

За последнюю неделю силы ПВО Украины уничтожили 27 российских воздушных целей. Теперь российские оккупанты планируют достать со складов устаревшие бомбардировщики Су — 24М, которые в течение 2005 — 2018 годов были выведены из боевого состава РФ.

“Самолеты Су-35 показали низкий уровень живучести. За время полномасштабной агрессии, оккупанты потеряли две эскадрильи таких самолетов, это около 24 единиц”, – подчеркнул бригадный генерал Алексей Громов.

Напомним, что на Донбассе сейчас разворачивается большая игра, выиграть в которой у Украины есть все шансы.

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