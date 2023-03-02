Россияне планируют задействовать авиацию в Украине при наступлении на важнейших направлениях

В то же время, общая концентрация российских истребителей у границ Украины сегодня ниже, чем в прошлом.

Оккупанты намерены задействовать самолеты в Украине при наступлении на важнейших для нее направлениях. Однако следует ли ожидать бомбардировочных ударов?

Ситуацию объяснил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко в эфире телеканала FREEДОМ.

В то же время, по его словам, общая концентрация вражеских истребителей сейчас ниже, чем в прошлом году.

Враг накопил старые, не модернизированные Су-25. Однако потери у него колоссальные. Сбит фактически каждый четвертый бомбардировщик.

“Сейчас россияне пытаются восполнить потери своих экипажей, привлекая летчиков-отставников. Ну и эти, прежде всего, и сбиваются, потому что не те навыки, не та реакция. А накопить можно сколько угодно, главное — уметь прорывать противовоздушную оборону, умеющую НАТО и не умеющую Россию», — отметил авиаэксперт.

В то же время, по мнению Романенко, на бомбардировочные удары россияне не отважятся, потому что иначе поля будут усеяны обломками их самолетов. Это уже происходило в феврале-марте прошлого года, напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что концентрация вражеских истребителей сегодня ниже прошлогодней.

“Они концентрируются в каком-нибудь одном районе. Если взять по всей границе, то там меньше концентрация, чем была. И та концентрация, которая была, не смогла подавить нашу противовоздушную оборону. Пока прибыло меньше самолетов, они размазаны более тонким слоем”, — добавил Романенко.

Он также рассказал, что ПВО Украины сбивают 4 из 5 вражеских ракет. По сравнению с другими странами ни одна система ПВО в мире не сбивает всех ракет.

Романенко также рассказал о тактике россиян по вычислению позиций украинских ПВО.

"Шары с угловыми отражателями, которые запускают оккупанты РФ — так враг вычисляет позиции украинских ПВО. Тем временем Украина усиливает противовоздушную оборону, а союзники рассматривают возможность поставить стране истребители МИГ-29 и F-16", — добавил эксперт.

Напомним, что белорусские партизаны обнародовали видео атаки на самолет РФ ДРЛВ А-50 ВКС. Можно увидеть, как БПЛА беспрепятственно летает над аэродромом "Мачулищи".

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