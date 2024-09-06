Россияне планируют захватить два города, чтобы растянуть силы ВСУ: детали от ISW

Военное командование РФ активизирует попытки захватить Курахово и Угледар в Донецкой области, чтобы не допустить передислокации украинских войск для усиления обороны Покровска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Усилия российских сил направлены на ликвидацию широкого украинского выступления западнее и юго-западнее Донецка и продвижение к трассе Н-15 (Донецк — Запорожье) и вдоль нее", — говорится в сообщении.

Скоординированные российские наступательные операции с южного фланга на Покровском направлении на западный фланг украинской обороны вокруг Угледара, вероятно, направлены на усиление давления на ВСУ, обороняющиеся на западе Донецкой области.

"Активизация российских наступательных сделок под Угледаром, скорее всего, не означает, что темпы российских наступательных сделок в других местах на западе Донецкой области в ближайшей перспективе снизятся", — отчитываются аналитики.

Ранее стало известно, что ВСУ на вечер 5 сентября освободили суммарно более 5 квадратных км в боях в двух точках восточного фронта. Больше об этом читайте в новости.

На Угледарском направлении бронетехника оккупантов пылала в огне

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