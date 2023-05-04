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Россияне по-новому атаковали Украину дронами Shahed: в ВСУ рассказали о хитрости окупантов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне по-новому атаковали Украину дронами Shahed: в ВСУ рассказали о хитрости окупантов

Россияне дронами обстреливали Одессу в ночь на 4 мая. / Фото: ТСН.ua

Атаку на Одессу россияне пытались оправдать местью за удары по Кремлю.

Российские террористы в ночь на 4 мая использовали новый маршрут для ударов иранскими дронами Shahed по Одессе. Также оккупанты волнами запускали беспилотники.

Об этом на брифинге в медиа-центре Украина-Одесса сказала спикер ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк.

Она отметила, что для ударов по Одесской области оккупанты выбрали новый маршрут по направлению Азовского моря. Это они сделали, учитывая ландшафт территории.

"Пытались запустить дроны необычным способом, через временно оккупированную территорию Херсонщины — обходной маневр для того, чтобы потом они вышли вдоль русла Днепра на север, по Киевщине и, в том числе вдоль черноморского побережья, заходили на атаку с моря, в частности — по Одесскому району", — сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Пивдень" подчеркнула, что по Одесщине было выпущено 15 дронов, 12 — из которых сбили мобильные группы и ПВО. Остальные Shahed попали по общежитию учебного заведения, но люди не пострадали. Также там вспыхнул пожар на площади 20 квадратных метров, оперативно ликвидированный.

Кроме того, оккупанты запускали дроны тремя группами. Первая группа была направлена на отвлечение украинских ПВО, вторая — могла атаковать сами средства противовоздушной обороны, третья — в таких случаях направляется на запланированные цели. Атаку на Одессу россияне пытались оправдать местью за удары по Кремлю.

"То, что это была месть, мы увидели на хвостовиках, которые нашли на местах поражения. Там было четко маркером обозначено, очевидно руками запускавших дроны — "за Кремль", "За Москву" с использованием символики так называемой СВО", – рассказала Гуменюк.

Напомним, в ночь на 4 мая российские террористы иранскими дронами атаковали Киев и Одессу. В столице все вражеские цели удалось сбить. Однако три вражеских дрона ударили по общежитию одного из учебных заведений Одессы.

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Дата публикации
Просмотры
1763
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