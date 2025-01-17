Россияне по-варварски разбомбили село в Курской области: видео

Вся территория села покрыта воронками от бомб, а вокруг — сплошные руины.

В Курской области РФ, где идет специальная операция Сил обороны Украины, российская армия полностью уничтожила село Дарьино, в котором не осталось ни одного уцелевшего дома.

Видео последствий российского наступления опубликовали в пятницу, 17 января, бойцы ударной группы "Черный лебедь" 225-го штурмового батальона на YouTube-канале подразделения.

Как видно на опубликованных кадрах, вся территория села покрыта воронками от бомб, а вокруг — сплошные руины.

“Если раньше мы думали, что тактика "выжженной земли" применяется где-то в Сирии или в Украине, то сейчас видим, что даже свое для них не имеет значения. Земля – для ресурсов, люди – чтобы добывать эти ресурсы, а строить и развивать никому не интересно. Варвары", — прокомментировали видео в "Черном лебеде".

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