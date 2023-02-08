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Россияне почти месяц не использовали для атак дроны: в Воздушных силах рассказали почему

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
365
Время на прочтение
2 мин
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Россияне почти месяц не использовали для атак дроны: в Воздушных силах рассказали почему

Фото: Associated Press

В последний раз оккупанты использовали Shahed 16 января.

Российские войска уже почти месяц не использовали иранских беспилотников Shahed для ударов по территории Украины. Вероятно, оккупанты ждут новой партии беспилотников, или же придерживают их для новой атаки.

Такое мнение в комментарии 24 канала высказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, в новогоднюю ночь россияне выпустили 45 дронов, в ночь на 2 января — 39, а 16 января — 24.

"Из этих трех атак были сбиты все сто процентов дронов. Больше враг их не применял ни в одном из направлений. Это говорит о том, что россияне приберегли какую-то часть или ожидают следующую партию", — говорит Игнат.

По его словам, украинские военные располагают информацией, что агрессор РФ планирует построить завод по производству дронов на своей территории где-то в глубине страны.

"Россияне хотят наладить производство иранских дронов, это еще одна угроза, ведь правительства этих стран не отказываются от своих планов дальнейшего сотрудничества", – пояснил представитель Воздушных сил.

Напомним, в украинском ГУР сообщали, что Россия в ближайшее время получит новую партию дронов от Ирана. Какое количество неизвестно. В настоящее время РФ использовало уже около 660 беспилотников. По контракту с Тегераном предусмотрено 1750 единиц.

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Дата публикации
Просмотры
365
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