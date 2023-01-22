Россияне почти полсотни раз обстреляли Херсон: в ОВА рассказали о последствиях

Оккупанты атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Российские захватчики продолжают терроризировать мирных жителей Херсонской области. За прошедшие сутки россияне 49 раз обстреляли территорию Херсонщины.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Оккупанты атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Непосредственно по Херсону россияне ударили 13 раз. Враг обстрелял жилые кварталы города. В частности, повреждены государственное предприятие, речпорт, хлебокомбинат и дома горожан.

"В минувшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести", — добавил Янушевич.

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Напомним, 19 января российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня центр Херсона. Оккупанты целенаправленно ударили по жилому кварталу. Повреждение получил один из домов – взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна. К счастью, никто не пострадал.

15 января российская армия из артиллерии, РСЗО, минометов и танков 90 раз обстреляла территорию Херсонской области. Три человека погибли, 14 — ранены.

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