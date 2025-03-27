Россияне почти втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении: офицер назвал цель врага

Оккупанты почти втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении. Речь идет о 87 атаках в сутки, это почти половина по всему фронту.

Об этом отмечает Сергей Цехоцкий, офицер ВСУ.

Россияне подтащили резервы. Сейчас они очень спешат, потому происходят террористические атаки на города, гражданские объекты.

"Бросают все, чтобы получить определенные успехи, понимая, что тянуть так долго они не смогут. Цифра ликвидированных окупантов приближается к миллиону. Путину нужно качество достижения, чтобы своему электорату, путинистам, что цели так называемой "СВО" таки достигнуты", — считает Цехоцкий.

Прежде всего, речь идет о Донецкой и Луганской области. Офицер добавляет: европейское общество уже поняло, кто такой Путин, а диктатор отдает себе отчет, что время не на его стороне.

Раньше говорилось о том, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках. Украинские воины при первой возможности пытаются контратаковать.

Читайте также: