Россияне под Авдеевкой имеют локальные успехи: Тарнавский объяснил, что это значит

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщает об обострении ситуации на одном из самых горячих отрезков восточного фронта.

Россияне имеют локальные успехи в Авдеевском направлении. Там оккупанты неустанно наносят удары с артиллерии, имеют преимущество в количестве боеприпасов и штурмовых групп.

Об этом командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал в своем телеграмме.

"На Авдеевском направлении противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов, имеет значительное преимущество в боеприпасах, наращивает численность штурмовых групп — вплоть до батальонно-тактической группы, бросает в действие новые резервы, поэтому имеет некоторые локальные успехи", — говорит он.

В то же время, отмечает Тарнавский, оперативная обстановка динамична — Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, иногда восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты.

Так, за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отразили 25 атак врага, на Новопавловском направлении – 30, на Ореховском направлении – 1 атаку.

Всего за прошлые сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне нанесли 36 авиаударов, совершили 56 боевых столкновений, 1074 обстрела и 118 ударов дронов-камикадзе.

"Общие потери врага в живой силе, убитыми и ранеными, составили 319 человек, в вооружении и военной технике — 5 танков, 13 боевых бронемашин, 2 артсистемы, 11 автомобилей, 2 средства ПВО, 3 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 278 278 БпЛА разных типов. Среди прочего, поражен вражеский блиндаж", — сообщил командующий ОСУВ "Таврия".

Ситуация под Авдеевкой

Российская оккупационная армия недавно продвинулась к западу и северо-западу от Авдеевки Донецкой области. Захватчики продолжили свое наступление в этом районе 28 февраля.

Ситуация на этом участке фронта стабильно тяжелая, каждый день украинские воины отбивают десятки атак на разных направлениях.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр), участвовавшей в боях за Авдеевку, Максим Жорин рассказал новые детали о том, как оккупационные войска России захватывали Авдеевку в Донецкой области.

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