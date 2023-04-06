Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: в ISW рассказали, что это может означать

В Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Недавно подразделения российских воздушно-десантных войск вокруг города, вероятно, получили термобарические ракетные системы ТОС-1.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института по изучению войны.

Отмечается, что недавнее выделение термобарических артиллерийских систем ТОС-1А российским ВДВ 3 апреля может включать в себя силы ВДВ, действующие вокруг Бахмута.

"ISW наблюдала за силами ВДВ, в том числе 76-ю и 106-ю гвардейские воздушно-десантные дивизии, в районе Бахмута. Видеозаписи боевых действий за 5 апреля показывают, как российские силы используют ТОС-1А для ударов по целям в Бахмуте. ISW продолжает оценивать, что выделение этого уровня военного округа для операций в Бахмуте не даст российским силам решающего наступательного преимущества", — отмечают аналитики.

В отчете ISW отмечают, что накануне войска РФ продолжали добиваться успехов в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвигались к северу от города как к северу от Хромового (2 км к западу от Бахмута), так и к северо-востоку от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Карта боев от ISW.

Институт войны со ссылкой на украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили наземные атаки в Бахмуте, северо-западнее города в районе Богдановки и юго-западнее — в районе Ивановского.

Аналитики добавляют, что российский военный блогер предположил, что оккупационная армия может попробовать двойное окружение вокруг Бахмута, сначала окружив прилегающую территорию и перерезав материально-технические линии во Временный Яр к юго-западу от города, а затем перерезав украинские линии через Хромово к северо-западу от него. .

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бахмуте сейчас самая сложная ситуация со всех фронтов. ".

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