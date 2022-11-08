Россияне под утро снова атаковали Запорожье: на Банковой сообщили детали (фото)

Российские оккупанты сегодня, 8 ноября, в 4:30 утра нанесли удары по Запорожской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Оккупанты ударили ракетами С300 по одному из сел Запорожского района. Глава Запорожской ОВА Александр Старух добавил, что один вражеский боеприпас взорвался возле частного домохозяйства, повредив дом и постройки, другая ракета разорвалась в поле.

"Под прицелом было село Лежин. Накрывали с ЗРС С-300. Также под обстрелами была Степненская ОТО Запорожского района. Там от ракет пострадал частный сектор. А также фермерское хозяйство. Хорошо, что нет ни раненых, ни погибших", — написал Тимошенко.

За сутки в области было зафиксировано 74 обстрела, из которых 58 — по объектам гражданской инфраструктуры в 17 населенных пунктах.

Напомним, в ночь на 8 ноября российская армия также обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Били оккупанты из "Градов" и тяжелой артиллерии. Как уточнил глава ОВА Валентин Резниченко, в результате обстрела РФ было повреждено около десяти многоэтажек и частных домов, два промышленных предприятия, больница, школа, профтехучилище, автомобили и газовод.