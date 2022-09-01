Россияне подготовили три сценария действий 1 сентября в Украине: один из них крайне опасен

Накануне, 31 августа, российские власти обнародовали список школ на оккупированных территориях Украины, якобы предупреждая о возможных атаках на них мол со стороны Украины в первый день нового учебного года – 1 сентября.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Минобороны России утверждало, что якобы украинская сторона готовится ударить по учебным заведениям, которые были в том списке. Впрочем, подчеркнем, что подобные действия оккупанты совершали накануне своего же обстрела с последующим обвинением Украины.

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В ISW указывают, что это заявление РФ вместе со списком школ на оккупированных территориях может быть попыткой установить информационные условия для трех возможных сценариев действий 1 сентября.

Первый и наиболее опасный сценарий. Подготовка России к фальшивым атакам на образовательную инфраструктуру на оккупированных украинских территориях.

Второй сценарий (наиболее вероятный). Российские власти таким образом пытаются объяснить очень низкий уровень зачисления и посещаемости школ в начале учебного года.

Третий сценарий. Россия может добавить в "список" школы, которые оккупанты используют как военные базы, ожидая, что ВСУ не будут наносить удары по обозначенной гражданской инфраструктуре.

Напомним, в ГУР обратились к крымчанам с важным сообщением об освобождении полуострова.

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