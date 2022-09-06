Россияне поднимают белый флаг: в ВСУ объяснили, почему оккупанты на юге часто сдаются в плен

Россиянам на юге очень сложно. Это побуждает их складывать оружие и сдаваться в плен.

На юге российские оккупанты добровольно поднимали белый флаг и сдаются в плен.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, россиянам на юге тоже очень сложно. Захватчики имитируют подтягивание резервов путём маневрирования.

"Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается симитировать подтягивание резервов путем маневрирования. Подразделения переезжают с одного направления на другое, имитируя подтягивание сил. Но их общение раскрывает, что они здесь уже давно и силы на финише", – говорит руководитель прессцентра Сил обороны на юге.

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Такая ситуация побуждает россиян складывать оружие и сдаваться в плен.

"Есть случаи, когда они добровольно поднимали белое знамя, а также случаи, когда наши военные во время работы встречают российских оккупантов, которые готовы пополнить обменный фонд", — подытожила Гуменюк.

Ранее Наталья Гуменюк подтвердила обезвреживание Дарьевского моста в Херсонской области.

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