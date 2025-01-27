Россияне подорвали трубы канала Северский Донец для расширения наступления — ВСУ

Россияне повредили трубы канала Северский Донец для прохода техники во время наступления и усилили давление на ВСУ в направлении Часового Яра.

Об этом сообщил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

"…Противник значительно усилил давление на Силы обороны Украины, активнее начал применять технику, например боевые бронированные машины вместе с десантом. В нескольких местах канала Северский Донец он взорвал трубы с целью создания проходов для применения техники для дальнейших штурмовых действий, (возможно, даже мотоциклов), для налаживания логистического обеспечения наступательных подразделений, а также для наступательных действий", — рассказал он.

Спикер сообщил, что россияне пытаются расширить линию боевого столкновения на направлении Часового Яра.

Он подтвердил присутствие российского спецотряда "Ахмат" и формирование "Русич" на юго-восточных окраинах в направлении Часового Яра. Он отметил, что в перехватах враг использует военную терминологию, свидетельствующую о его обученности в штурмовых действиях и понимании применения штурмовых подразделений.

Напомним, Дмитрий Запорожец сообщал, что ВСУ удерживают Часов Яр, хотя позиций у города становится меньше. Российская армия использует трубы канала Северский Донец – Донбасс для накопления войск и прорыва обороны города.

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