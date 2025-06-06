Россияне подошли к Сумам на критическое расстояние: эксперт оценил ситуацию

Сумщина / © Новинарня

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Российские войска приблизились к Сумам примерно на 20 километров. Это критическое расстояние.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил Иван Ступак, военный аналитик.

Армия РФ контролирует 200 квадратных километров Сумской области с севера. Россияне уже приблизились к Суме на 20-22 км.

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"Это действительно критическая отметка, после которой российские войска могут делать хаотические, неприцельные, иногда прицельные обстрелы города Сумы", - подчеркнул Ступак.

Системы залпового огня, артиллерия, БпЛА. Они будут бить по гражданским.

Более того, РФ продолжает растягивать наш военный ресурс. оккупанты пытаются искать слабые места на всем участке фронта. Они частично пытаются добиться локальных успехов – подойти к городу Сумы.

«Сам город им не нужен, они просто хотят его уничтожить, как и любой другой, находящийся на пути в украинской армии», — отметил Иван Ступак.

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Напомним, армия РФ продвигается дальше в Сумской области. Оккупантам удалось захватить и закрепиться в Андреевке и Водологах. На дистанции 20-25 км российские военные смогут атаковать Сумы FPV-дронами на оптоволокне.

«У них уже были подобные попытки (атаки FPV-дронами по Сумам – ред.). Силы обороны пытаются сдержать давление московской орды и не пускать их дальше на глубину территории», — говорится в отчете.