Россияне подсчитали потери в войне против Украины и составили портрет "типичного ликвидированного оккупанта"

Потери российских военных в Украине в 2023 году по сравнению с 2022-м оказались в полтора раза больше.

За последний год количество погибших российских военных в Украине выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом и достигло более 24 тысяч человек, что свидетельствует о росте цены войны для России.

Соответствующие подсчеты производила российская служба ВВС и Медиазона вместе с командой волонтеров РФ.

Они отследили данные из открытых источников (сообщения региональных администраций, родственников и друзей, разные публичные реестры), благодаря чему составили поименный список погибших оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В обновленном списке на конец декабря отмечено 40 тысяч ликвидированных российских военных. Из них 15520 погибли в прошлом году, а по меньшей мере 24100 — в 2023-м. Наибольшие потери за все время войны Россия понесла зимой этого года при попытке наступления на Донбассе. С середины декабря по март темп прироста потерь вдвое превышал средние показатели 2022 года.

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Изменился и демографический состав утрат. Если в 2022 году типичному россиянину, погибшему на фронте, был 21 год, это был военнослужащий-контрактник, то в этом году типичный российский военный, ликвидированный в Украине, — это 34-летний заключенный, отправившийся на фронт из колонии. Эти данные вытекают из статистики россиян.

Большая доля потерь приходится преимущественно на бедные регионы, испытывающие нехватку природных ресурсов. По подсчетам, для жителей Тувы и Бурятии вероятность быть убитым на войне в Украине в этом году была в 30-40 раз выше, чем для жителей Москвы.

Однако большинство российских военнослужащих, погибших в Украине — это именно россияне, говорится в исследовании. Весной 2022 года доля славянских имен в списках погибших составила 75%. Весной 2023 г. она выросла до 85%.

Две трети всех установленных погибших – это те, кто до начала вторжения не был связан с армией – мобилизованные, заключенные, добровольцы и наемники. Во многих случаях процесс подготовки таких военных длится всего несколько дней. В то же время BBC добавляет, что даже во времена СССР солдат-срочников перед отправкой в Афганистан тренировали 4-6 месяцев.

Напомним, что по состоянию на 22 декабря потери России в войне против Украины достигают уже 351 350 военных убитыми и ранеными.

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