Россияне поджигали тела и взрывали гранатами: подробности массового убийства в Херсонской области

По подозрению во всех этих убийствах задержали двух российских военных.

Российские военные на временно оккупированной территории Херсонской области убили семь человек. Среди жертв оказалась и гауляйтер оккупированного села.

Стали известны подробности убийства.

Как стало известно, убийцы людей в оккупированном селе Абрикосовка – ранее судимые российские военные.

"Устроили настоящую бойню. Среди убитых — гауляйтер села, мирные жители и другие российские военные. Труппы убитых поджигали и взрывали гранатами", — написал журналист Денис Казанский.

РосСМИ в свою очередь отмечают, что подозреваемые в убийстве людей в Херсонской области были сильно пьяны.

По словам собеседника агентства "РИА Новости", подозреваемые сожгли дом, где продавали алкоголь, убили женщину и забрали двух своих знакомых. Затем они поехали в Абрикосовку, но в лесополосе произошел конфликт, и этих двоих они убили, а тела сожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее стало известно, что 65-летнюю Валентину Старченко обнаружили в жилом доме в оккупированном селе Подо-Калиновка Херсонской области 23 апреля. Оккупанты расстреляли женщину в живот, подожгли дом и скрылись.

Также в селе Абрикосовка оккупанты ударами по голове убили оккупационную "главу села" Абрикосовка 54-летнюю Любовь Тимчак и российского военнослужащего 40-летнего Алексея Глинина. Дом с трупами тоже подожгли. Затем россияне убили еще 32-летнего местного жителя Сергея Шуваева и военнослужащего ВС РФ в селе Абрикосовка. В этом случае тела тоже подожгли.

По подозрению во всех этих убийствах задержали двух российских военных. Речь идет о 34-летнем Александре Осипове и ранее неоднократно судимом 36-летнем Александре Кайгородцеве.

Ранее стало известно, что на временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты жестоко убили женщину.

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