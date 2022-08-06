Россияне похищают детей с оккупированных территорий: какая судьба ждет маленьких украинцев под влиянием страны-террориста

Вот уже месяц новостные ленты пестрят детьми с оккупированных территорий — вот в Мариуполе их берут в юнармию, а вот уже в Бердянске — учат любить "совок" и войну.

Наши дети в руках врага теперь – чуть ли не главный трофей. Их похищают, вывозят, укрывают и перевоспитывают. На них одевают то синие, то бордовые береты, учат ходить маршем и любить новую родину – Россию, говорится в ТСН.

Рашисты признались, что похитили из Украины 448 тысяч детей с начала войны. Всего речь идет о более 2,8 миллиона человек, вывезенных из Украины в Россию с февраля этого года. Об этом гордо отчитывается один из рупоров российской пропаганды со ссылкой на силовые структуры.

Россия называет вывоз детей из захваченных областей "эвакуацией" и "спасением". Напомним, Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенной выдаче им российского гражданства, что противоречит нормам международного права.

Фашисты начинают с молодежи. В оккупированном Мариуполе развернули несколько "военно-патриотических лагерей". Там подростков учат основам боевой подготовки и прокачивают ненавистью к Украине. Путин готовит новое поколение своих поклонников через школы, пишет NYТ.

Радикальные изменения в школьной учебной программе скоро превратят российского президента в ключевую историческую фигуру и ознаменуют конец открытости по отношению к Западу, сообщает в статье New York Times. Начиная с первого класса, учащиеся по всей России будут посещать еженедельные занятия с фильмами о войне и виртуальными турами по Крыму. Им будут читать постоянные лекции по таким темам, как "геополитическая ситуация" и "традиционные ценности". Помимо обычной церемонии поднятия флага, их познакомят с уроками, посвященными "возрождению" России при Путине.

"Путин предписывает российским солдатам: в Украине воровать детей", — влиятельная шведская газета "Aftonbladet" обвиняет Россию в очередных военных преступлениях, а именно в организованном вывозе детей с оккупированных украинских территорий.

На видео военных 19-летний Владислав. Его забрали со студенческой скамьи, надели в форму, дали в руки автомат и отправили воевать. "В поезде нам только показали, как собирать и разбирать оружие", — говорит он.

В 2014 году ему было всего 11, он жил в Макеевке, которую оккупировала Россия. Как и полагается, всю жизнь подростка, как на ладони в соцсетях. Активист молодой республики, выезды, просмотры пропагандистских фильмов и переодевание в советскую военную форму, но настоящая война – пока не о них.

«Для того, чтобы настроить нашу молодежь наших детей против Украины. Это очень легко влиять на детское подсознание, когда оно еще не сформировано и изобразит Украину, как врага», — говорит экс-уполномоченный Украины по делам детей Николай Кулеба.

Кроме Влада, на конференции еще восемь ребят – от 10 до 16 лет – подросшие и в этом году пошли воевать против Украины. "Учат забывать все, что связано с Украиной, и не просто, а учат, что это враг", — добавляет Кулеба.

10-летний Илья с тяжелым ранением бедра только-только потерял маму, а его уже взяли в оборот российские пропагандисты. Из Мариуполя раненого мальчика эвакуировали в Донецк и уже начали готовить документы на усыновление в Москву. Но его узнала на видео бабушка. «Мне позвонил Илья и сказал, Виталика два дяди забрали в Москву на самолете, и они подошли ко мне и сказали, что Илья, а ты хочешь в Москву, а я сказал, что я жду бабушку и они от меня отстали», — рассказывает бабушка мальчика.

Пока ждал бабушку пережил несколько операций, а между ними интервью для пропагандистских СМИ и уроки русского языка. «Он на русском не умел писать, только на украинском и она сразу достала учебник и стала учить, как писать на русском. Он лежал, не мог ходить, а его уже учили русскому языку. Там мариупольских детей был полон третий этаж», — добавляет бабушка.

«Первая партия, о которой мы узнали, это были дети, которые были в больнице, то есть их привозили родители в больницу или знакомые приводили. Всех «эвакуировали», как они говорят, фактически вывезли всех в Донецк. Было около 100 детей», – рассказывает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Дальше цифры только из небратской России: еще 300, еще 200 детей – в общей сложности более семисот. «Сейчас российская сторона говорит, что, по крайней мере, 700 детей из Мариуполя. Они называют их сиротами – это точно не сироты», — добавляет Андрющенко.

Но национальное информационное бюро фиксирует другую – более страшную цифру, опираясь на заявления родных. «За время войны получен факт депортации или принудительного перемещения 5097 детей», – говорит уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Вернуть пока удалось только 44 ребенка, ведь их скрывают, распыляя по всей территории РФ. Они используют все методы, чтобы доказать, что якобы наши дети уже ассимилировались и они являются жителями РФ и им там очень хорошо. Но все понимают, что это не так», – убеждает Дарья Герасимчук.

«Так ковались кадры для будущей фашистской Германии. Так же поступит Путин. 2016 год – появляется теперь российская организация, которая называется юнармия. В юнармию принимаются сотни тысяч детей. Юнармия появляется в "Л/ДНР", так называемых республиках, в Крыму. Теперь они в Мариуполе показательно приняли недавно первые 9 детей по сути в гитлерюгент для меня», — говорит Кулеба.

Илью бабушка правдами и неправдами вывезла с оккупированной территории в Украину – у него теперь другое будущее и другие заботы. Других детей – прежде всего нужно найти и идентифицировать. Информационный портал с названием "Дети войны" только создается. Там кроме данных о погибших и раненых детях, планируют еще и профайлы пропавших без вести — с возможностью сообщить, если вы знаете, где сейчас ребенок. «Сообщить факт депортации факт исчезновения сообщить, если вы знаете, где находится ребенок. Сообщить о факте изменения гражданства у ребенка, факте усыновления. Такой портал поможет быстрее собирать эту информацию», – добавляет Дарья Герасимчук.

Находить и спасать из России пропавших детей сейчас – вопрос национальной безопасности, не меньше. Потому что мы уже видели, как дети, играющие в войну по российским правилам, быстро растут, готовы по-настоящему убивать.

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