Россияне похищают украинских мужчин и убивают их, выдавая за военных — Денисова

Российские военные в Мариуполе могли убить 93 мужчин.

Российские оккупанты на освобожденных территориях Киевской области похитили гражданских мужчин, которых переодели в военную форму, чтобы пропагандисты сняли видео о якобы захваченных в плен военных.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Есть свидетельство, что отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь демонстрируют в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины. Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах в YouTube и на телеканалах. Одного из мужчин на видео узнали его родные", — отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что этот факт подтвердил украинский военный, который в Курске был в плену оккупантов. Там он видел 40 гражданских украинцев.

"Кроме того, в рашистских СМИ вчера появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, бежавших в гражданской одежде. Фактически это может свидетельствовать о массовой казни граждан Украины. Такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека", — сообщила уполномоченная.

Денисова призвала Комиссию ООН к расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти преступления и нарушения прав человека РФ в Украине.

Напомним, Верещук сообщила, что Россия ставит условие обмена пленными: военных – на военных, гражданских – на гражданских.

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