Россияне похищенных гражданских выдали за морпехов из Мариуполя, якобы сдавшихся в плен: сумчане узнали земляка

Российские пропагандисты не устают придумывать новые фейки о "достижении" своей армии.

Один из последних – о сдаче в плен боевикам украинских морских пехотинцев в Мариуполе, но среди пленных земляки узнали обычного студента из Сум. Парня похитили и вывезли, а затем переодели в военную форму и заставили сниматься в фейкоролике, отмечается в ТСН.

На российском телевидении демонстрируют кадры мужчин: кто-то в гражданской одежде, кто-то в форме с поднятыми руками. «Продолжают брать в плен военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, дислоцирующейся в Мариуполе», — звучит в сюжете РФ.

Одного из украинских пленников узнали родственники – это студент из Сум, которого россияне похитили, переодели в военную форму и заставили сниматься как военнопленного. «А вот Ваню переодели в форму вроде бы он военный и сдался сам, хотя он никакого отношения к военным не имеет», — рассказывают родные, увидевшие парня на кадрах в Сети.

Последний раз Ивана Резника видели 23 апреля близ села Чумаково Конотопского района. Парень ехал автомобилем в Сумы, но на вражеском блок-посте его остановили, а после проверки документов оккупанты силой вытащили его из автомобиля.

Все это видел товарищ Ивана, который тоже стоял в очереди на проезд в нескольких машинах сзади. «20 удара были один за другим, а затем они потащили его. Заступился водитель скорой, но это не спасло. В конце концов, его уволокли куда-то», — рассказывает Вадим.

Друзья подозревают, что оккупанты могли разозлить фотографии и видео, которые были в телефоне товарища. «У всех были военные фотографии. Все мы были добавлены на сайты, чаты разные, как происходят военные действия. После того, как взяли в руки телефон российские солдаты и началась эта потасовка», — говорит парень.

Вадим не рискнул проходить блокпост, развернулся и поехал обратно. А с Иваном с тех пор не было связи. Когда появилось видео с военнопленными, он сразу узнал. «Мне кажется, что они все там переодеты, просто обычные гражданские люди и это все фейк и выдумки. И зачем Россия делает, я не понимаю. То есть, она ворует молодых пацанов, которые и автомата никогда не держали, и рассказывают, что это сдающиеся профессиональные военные», — говорит Вадим.

Российские пропагандисты похитили студента из Сум и переодвели в военную форму

Что 19-летний Иван Резник не был военнослужащим, подтверждают и в военкомате. «В связи с тем, что он проходит обучение, что он студент, до 23 года ему предоставлена отсрочка. Его в Вооруженные Силы не призывали», — сообщает спикер руководителя областного ТЦК и соцподдержки Александр Бондаренко.

Но, объясняют, в военной госадминистрации россияне идут на все, чтобы подпитывать фейки о своих победах. «Вообще это бред, что они там 1356 человек сдались в плен – это вообще ложь, и им для статистики не хватало людей. Поэтому они гражданское лицо, нашего пленника использовали», — говорит руководитель управления оборонной работы Сумской ОВ Василий Одарченко.

Сколько на видео настоящих военнопленных, а сколько таких, как Иван, цинично похищенных и насильственно вывезенных гражданских, еще устанавливают. Но то, что россияне охотятся на украинцев – бесспорно. Только в Сумской области во время временной оккупации исчезло более полутора сотен человек. Каждый случай задокументирован и передан в соответствующие службы, работающие над тем, чтобы найти всех наших граждан и вернуть домой.

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