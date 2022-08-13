Россияне похитили секретные американские технологии на Запорожской АЭС – эксперт

Специалисты атомной индустрии России очень много лет искали путь получить определенные технологии, в частности на Запорожской АЭС, которые были для них недоступны и которыми владели американские компании. На Запорожской станции было загружено топливо американской компании Westinghouse, стоят программные продукты, разработанные американцами.

Об этом 13 августа в эфире национального телемарафона в слоте 1+1 рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"К примеру, топливо, разработанное американской компанией, работает в реакторе на 50% дольше, чем "Росатома". Они очень хотели эти технологические секреты, и мы хорошо знаем, что во время того, как они находятся на территории станции, они исследовали это. Они выключали камеры, направленные на хранение топлива, они выключали компьютерные системы, содержащие соответствующее программное обеспечение, поэтому мы знаем точно, что они охотились за этими секретами, и, к сожалению, есть такое впечатление, что они их получили", — отметил он.

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По словам эксперта, оккупация ЗАЭС – сейчас это уже смесь энергетических, военных и политических вопросов. Энергетики станции делают все возможное, чтобы АЭС работала, чтобы не произошло никакой нестандартной ситуации, чтобы не произошло утечки радиации, и чтобы реакторы работали в штатных режимах стабильно и спокойно.

"И пока это удается удержать, энергетики свою часть пока удерживают. Но сейчас очень важна дипломатическая часть, политическая часть. Россияне должны получить мощное давление, направленное именно на эту точку. Когда мир нажал на конкретную точку (вывоз зерна — ред.), то удалось уладить ситуацию с экспортом зерна из Украины, и караваны уходят. И это работает. И я абсолютно уверен, что можно найти аналогичное решение для ЗАЭС", — подчеркнул он.

Харченко считает, что россияне уже могут использовать американские технологии, к которым они получили доступ на захваченной ЗАЭС.

"Не стоит недооценивать работников ядерного комплекса России, там много специалистов, которые технически хорошо подготовлены и осведомлены. Смогут ли они воспользоваться на 100% — не факт, но в значительной степени они смогут что-то скопировать и использовать", — отметил он.

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Директор Центра исследования энергетики также считает, что Россия не допустит взрыва на Запорожской станции, поскольку основная цель оккупантов — сознательное нагнетание.

"Я не думаю вообще, что кто-то ведет к взрыву. Я абсолютно уверен, что нагнетание происходит сознательно. Если бы у них был реальный замысел довести дело до взрыва, они должны действовать несколько иначе. Поэтому я хочу верить, что это действительно провокации и нагнетание .У них было достаточно времени, чтобы изучить все, что они хотели и тот объем информации, который они уже получили, их должен удовлетворить", — резюмировал он.

Напомним, российские войска продолжают 13 августа вести обстрелы в направлении Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре. Местные власти призвали горожан не выходить на улицы.

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