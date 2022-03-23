Россияне похитили в Каховке возле магазина 23-летнего парня (фото)

Сейчас местонахождение мужчины неизвестно.

В Каховке Херсонской области оккупанты похитили 23-летнего мужчину. Где сейчас он и в каком состоянии находится, неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба Каховской городской территориальной общины.

Известно, что оккупанты похитили парня 22 марта вблизи одного из местных магазинов около 13 часов.

"Военными РФ был похищен каховчанин Прусаев Игорь Александрович 1999 года рождения. В настоящее время местонахождение Прусаева Игоря неизвестно", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты похитили секретаря Совета Новокаховской объединенной территориальной громады Дмитрия Васильева.

К слову, 16 марта из плена освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Его оккупанты держали 6 суток. Они врали Федорову, что якобы Украина отказалась его забирать.

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