Россияне полностью изменили свою стратегию 2023 года: Коваленко заявил о новой фазе войны и приоритетах

Россияне полностью изменили свою стратегию в 2023 году. И основывается она сегодня не на некоторых "гениальных ходах военачальников", а на преимуществе человеческого ресурса и незыблемых задачах от высшего руководства: "Ни шагу назад!"

Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своей колонке на Обозревателе.

"Когда поднимается вопрос о победе в войне против России, то многие сразу отмечают, что победой можно считать только полное освобождение территорий Украины. И это верно. Но есть ли при этом процесс освобождения территорий, доказательством приближения к победе, а их потеря наоборот ? Парадоксально звучит, но нет и сейчас мы выходим именно в такую, парадоксальную, на первый взгляд, фазу", – заявил Коваленко.

Он сравнил два года полномасштабной войны в Украине.

Война 2022 года

Он напомнил, что в 2022 году показателем побед было продвижение ВСУ и освобождение территорий.

"Северный плацдарм, Черниговская, Сумская, Киевская области, затем прорыв в Харьковской области, принуждение россиян к бегству с правого берега Херсонской области. И на фоне этих побед среднестатистический украинец стал воспринимать победу как таковую исключительно как территориальное освобождение и продвижение вперед", — объяснил он.

Война 2023 года

2023 не было освобождений территорий, которые по площади могли бы сравниться с Харьковской или правобережьем Херсонщины.

"Это позволило создать искаженное восприятие в обществе успехов и провалов СОУ в зоне БД, с преимуществом больше к депрессивной формулировке — провал", — добавил Коваленко.

По его словам, в 2023 году россияне полностью изменили свою стратегию, которая теперь основывается не на некоторых гениальных ходах военачальников, техническом или технологическом преимуществе, а в доминировании человеческого ресурса и задачах, с которыми нельзя спорить, от высшего руководства: "Ни шагу назад !" или "Наступление по любой цене!"

"Очевидно, что именно эти два принципа легли из нынешней стратегии Валерия Герасимова (начальник Генштаба РФ – ред.) в Украине и практически полностью копируют маниакальный подход к ведению боевых действий генералом Жуковым. Советский мясник не ценил человеческие жизни и достигал целей благодаря этим двум принципам и Валерий Герасимов, похоже, озабочен лаврами Жукова и всячески хочет их примерить он», – объяснил Коваленко.

По словам Коваленко, если в 2023 году Россия кардинально изменила свой подход к ведению боевых действий, то Украина должна пересмотреть его соответственно.

"Особенно с учетом того, что мы ограничены в возможностях технического плана из-за неторопливости и откровенной важности наших партнеров", — отметил он.

Новая фаза войны, по мнению эксперта, станет фазой рационализма и выдержки, следовательно, ослабление и истощение противника до этапа, когда у Украины будет достаточно сил, чтобы нанести сокрушительный удар.

Добавим, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, о котором писал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, известен своим маниакальным подходом к ведению войны.

С Коваленко соглашаются аналитики Института изучения войны. Они сравнили действия Герасимова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, указав, что первый совершает те же ошибки и бросает своих солдат в "мясные штурмы", а второй делает выводы из предыдущего опыта.

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