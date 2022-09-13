Россияне полностью покинули Кременную, но ВСУ еще не зашли в город — Гайдай

Над городом развевается украинский флаг, который вывесили партизаны. Впрочем, Вооруженные Силы Украины еще не зашли в город.

Об этом заявил глава Луганского ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в направлении Лисичанска продолжаются бои. Кроме того, продолжаются бои "вокруг Лимана и за Лиман".

"Наблюдаем за ситуацией в Лимане, увольнение которого является ключевым для нашей области", — добавил он.

Гайдай подчеркнул, что вокруг города до сих пор продолжаются бои. "Туда (россияне — Ред.) стягивают остатки каких-то войск. Российская армия зарывается, окапывается. Хоронят танки, подтягивают РСЗО. Основной удар будет там", — говорит председатель ОВА.

Гайдай отметил, что масштабная деоккупация Луганской области начнется с Кременной и Сватового.

"На сегодня пустая Кременная. Там нет ни полиции, ни комендатуры, никого. Они (оккупанты — Ред.) все уехали. В принципе практически пуст Старобельск. Это для них такой "перевалочный" город, потому что они сейчас пытаются создать оборонительный рубеж в районе Сватового и Троицкого. Там рядом граница с РФ", — рассказал руководитель Луганщины.

Что касается Сватового, подчеркнул он, то оттуда кафиров сначала убежали, но через некоторое время вернулись.

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.

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