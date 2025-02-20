Россияне полностью захватили поселок на Курщине и продвинулись в Донецкой области — карта DeepState

Ситуация в Курщине (РФ) остается напряженной. Там враг полностью оккупировал поселок Свердликово и продолжает давить на западной части территории Курской группировки Сил Обороны.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

Одновременно с этим, враг активно охотится на логистику на Курщину, активно совершая огневое поражение по всему двигающемуся в ту сторону на Сумщине.

"Самый опасный участок — Писаревка-Юнаковка, откуда уже публиковались неоднократные видеопоражения со стороны врага FPV-дронами, артиллерией", — добавили эксперты.

Они также отметили, что для врага возникает очевидная и уже привычная цель — логистика.

"К сожалению, они добились в этом успеха по огневому контролю и активно пытаются добиться этого физически, двигаясь с западной части. Это уже вылезает неприятными последствиями и в дальнейшем может обернуться не очень хорошо", — добавили эксперты.

Аналитики выразили надежду, что на это обратят внимание и будут приняты необходимые меры по исправлению ситуации.

"И это будет, желательно, не теми способами, к которым прибегли недавно, чтобы восстановить контроль над Свердликово, потому что это бессмысленная потеря людей и техники", — добавили эксперты.

Напомним, ранее пограничники отреагировали на заявление кремлевского главы Путина о российском "наступлении" на Сумщину.

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