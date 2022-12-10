Россияне полсотни раз обстреляли территорию Херсонщины и убили двух человек

Российские войска снова обстреляли Херсон и его пригороды.
За прошедшие сутки, 9 декабря, россияне 51 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО и минометов.
Об этом сообщил Ярослав Янушевич, глава Херсонской ОВА.
Под ударом оказались жилые кварталы Херсона. Враг обстрелял территорию завода, медицинское учреждение, магазины, кафе, складские помещения, частные и многоквартирные дома. Не обошлось и без жертв.
"В результате вражеской атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения разной степени тяжести", — отметил он.
Ситуация в Херсонской области
Напомним, что Херсон был под российской оккупацией 8 месяцев. 11 ноября 2022 года город был освобожден украинской армией. В процессе отступления оккупанты оставили Херсон без энергоснабжения и воды. Как утверждает областной совет, российские войска повредили высоковольтную линию электропередач на магистрали Берислав-Каховка, уничтожив три опоры.
По данным ОВА, с 20 ноября по 4 декабря город обстреливали 169 раз, в результате чего 19 человек погибли, а еще 39 получили ранения, среди них один ребенок. В городе есть разрушение от вражеских обстрелов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Херсон и освобожденные территории области возвращаются к нормальной жизни. Еженедельно появляется больше связи, света, газа. А 2 декабря в городе началась трансляция украинского телемарафона "Единые новости".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил Херсон и Сталинград, пытаясь объяснить, почему Россия продолжает обстреливать украинский областной центр, хотя считает его "своей территорией".
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