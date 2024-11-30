Россияне получают от КНДР одно из главных средств террора гражданских – Ермак

Андрей Ермак подчеркнул, что в убивающих украинцев баллистических ракетах есть западные компоненты, в Офисе президента постоянно говорят об этом западным партнерам.

Россияне получают от КНДР баллистические ракеты KN23. Они являются одними из главных средств гражданского террора, ими россияне бьют по жилым домам, в частности попадали по высотке в Киеве, убив четырех человек в январе этого года.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В этих баллистических ракетах есть западные компоненты, мы постоянно говорим нашим партнерам об этом. Сейчас КНДР передала 100 ракет, будет передавать еще. Этими ракетами Россия убивает украинцев, КНДР оттачивает их эффективность для возможного использования на Корейском полуострове в будущем. Так же, как и знания, которые получают на фронте военные из КНДР", – отметил он.

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Ермак подчеркнул, что демократиям следует включиться, потому что сегодня создаются все условия для применения в будущем иранского, российского и КНДРовского оружия против демократического мира.

"Ужесточить экспортный контроль и санкции критически необходимо", – резюмировал руководитель Офиса президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем Путин угрожает "Орешникам". Он отметил, что размахивать своим "Орешником" сейчас Путин может только для того, чтобы сорвать усилия новоизбранного президента Дональда Трампа, которые точно будут после инаугурации. По словам Зеленского, Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось – чтобы он не смог закончить войну.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что не стоит слушать истеричные заявления Путина о серии ударов "Орешником", поскольку они рассчитаны на пропагандистский эффект.

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