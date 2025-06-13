Россияне получили от Северной Кореи артсистему с таинственными кассетными ракетами

РСЗО Северной Кореи. / © en.yna.co.kr

Реклама

В России в апреле этого года произошел один из самых больших взрывов на складах боеприпасов. Был уничтожен 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления, где находилась партия снарядов в северокорейскую РСЗО Type-75.

Об этом сообщает военный портал Defense Express.

С того времени на фронте их не было видно. Впрочем, недавно начали появляться новые фото и видео Type-75 на учебных полигонах, на которых изображены таинственные кассетные ракеты к ним. Издание пишет, очевидно экипажи только получили эти системы и начали свое обучение. Это может свидетельствовать о том, что в Россию прибыла новая партия Type-75.

Реклама

Вместе с Type-75 появились фотографии реактивных снарядов к ним. В частности, можно заметить обломочно-фугасные маркированные как "РСЗО-107-ОФ" и ракеты неизвестного типа маркированные как "РСЗО-107-Э". Из имеющихся фотографий можно отметить, что оба снаряда имеют собственные типы взрывателей, что может свидетельствовать об их разном типе и принципе действия.

Отмечается, что они имеют разную форму. Так, если обломочно-фугасный имеет более острую, то неизвестный - тупее.

"Теоретически это могут быть обломочно-фугасные усиленного обломочного действия, зажигательные или обучающие ракеты. Но более вероятный вариант, что они являются кассетными. Тогда это объясняет наличие описания и характеристик суббоеприпасов в методике этих систем", говорится в статье Defense Express.

Отмечается, что в одном реактивном снаряде может быть 15 суббоеприпасов калибра 36-мм, каждый из которых весит 284 г, из которых 43 г – взрывчатое вещество. Самоликвидация производится через 15 секунд после возведения. Вероятно, бронепробивание – 40 мм.

Реклама

Авторы статьи пишут, что в методике по применению подрывников для ракет этого РСЗО есть подрывник с вероятно таймерным механизмом, свидетельствующим по подрыву в воздухе, как раз необходим для раскрытия кассетного боеприпаса в воздухе.

"Если на вооружение РФ попали кассетные реактивные снаряды, то тогда Type-75 представляет гораздо большую опасность, чем с обычными обломочно-фугасными реактивными снарядами", - добавляют в Defense Express.

Напомним, со времени массированного обстрела Украины ночью против 10 июня россияне нанесли удары двумя баллистическими северокорейскими ракетами . оккупанты использовали ракеты KN-23.

Тем временем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия передает Северной Корее технологии "Шахедов" . Такое партнерство может радикально изменить расстановку сил на Корейском полуострове. Подобные БПЛА дадут возможность Пхеньяну массированно атаковать Южную Корею, подавляя ее ПВО и открывая путь для других типов вооружений.

Реклама