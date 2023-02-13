Россияне получили приказ до 20 февраля взять Бахмут: эксперт прогнозирует ожесточенные бои за город

В ближайшие дни следует ожидать ожесточенных боев у Бахмута Донецкой области. Ведь оккупанты к анонсированному выступлению диктатором Владимиром Путиным перед Федеральным собранием будет пытаться захватить город.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, Бахмут стал важной медийной составляющей войны. В частности, о том, что российская армия получила приказ до 20 февраля взять город, говорят пропагандисты.

"Поэтому интенсивные бои там будут продолжаться. Возможно, даже будут нарастать до отчаянного положения", — подчеркнул эксперт.

Также он считает, что враг постарается продолжать наступление в Луганской области. Впрочем, там по позиции РФ гораздо слабее. Именно поэтому ждать каких-то серьезных изменений вряд ли придется.

"Ситуация будет развиваться именно вокруг Донецкой области, где противник будет пытаться добиться хотя бы каких-либо результатов, чтобы 22 числа, как было объявлено, Путин мог заявить о успехах на фронте", — говорит военный эксперт.

По его словам, оккупантам не удастся взять Бахмут в анонсированные сроки, но для Кремля имеет важное медийное значение. Однако некие "успехи" аудитории к годовщине начала полномасштабной войны пропагандисты должны предъявить.

Как сообщалось, военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула заявил, что украинские военные ликвидировали российскую ударную группировку на подходах к Угледару Донецкой области. По его словам, к тому же большинство из них умерло, даже не увидев ни одного украинского солдата.

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